İran ve İspanya dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İspanya'nın dönemsel Avrupa Birliği başkanlığına değinen Emir Abdullahiyan, İran ile Avrupa Birliği arasındaki diyalog ve iş birliği sürecine dikkat çekti.

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares de İran ile İspanya arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesini memnuniyetle karşıladı.José Manuel Albares ayrıca ülkesinin ikili işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.