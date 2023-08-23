Suudi Bakanlar Kurulu 'İran' gündemiyle toplandı

Arap medyasına göre; Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında toplanan Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu’nda İran ile ortak çıkarlara ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerde yeni bir aşamaya başlama arzusunun yanı sıra büyükelçiler dahil iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik anlaşmanın uygulanması kapsamında atılan adımlar ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, son günlerde Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapdamında Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Emir Abdullahiyan, perşembe günü Riyad'da mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından Riyad ve Tahran'ın ilişkileri onarma konusunda ilerleme kaydettiğini söylemişti.

Suudi Bakan Bin Ferhan da haziran ayında İran'ı ziyaret etmiş ve üst düzey İranlı yetkililerle görüşmüştü.

İki ülke uzun süren bir diplomatik gerilimin ardından ardından mart ayında Çin ara buluculuğunda ilişkilerini normalleştirme kararı almıştı.