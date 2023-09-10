Biden Vietnam'ı ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden’ın, üst düzey yetkililerle teknolojiden ekonomiye, bölgesel istikrardan iklim değişikliğine kadar çeşitli konuları tartışmak üzere yarın Vietnam’ı ziyaret edecek

Ziyarette iki ülke ilişkilerinin, "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesi bekleniyor.

Washington, Çin ile artan jeostratejik rekabet ve değişen küresel dengeler içinde bölge ülkeleriyle ekonomi, teknoloji ve savunma alanındaki bağlarını güçlendirme çabalarının parçası olarak Vietnam ile de yakınlaşma arayışında.

20. yüzyılın ikinci yarısında yaklaşık 20 yıl süren Vietnam Savaşı'nın düşman tarafları olan iki ülkenin, yeni yüzyılın hızla değişen jeopolitiğinde yeni bir evreye girdiği gözleniyor.

Biden, Hanoi'yi ziyaretinde ülkeyi yöneten Vietnam Komünist Partisinin (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ve diğer liderlerle görüşmeler yapacak.

ABD Başkanı, ayrıca vefat eden dostu, Vietnam gazisi eski Cumhuriyet Partili Senatör John McCain'in, 1967'de ABD donanmasında savaş pilotuyken Hanoi'ye düzenledikleri bombardıman sırasında uçağının düştüğü göle ziyarette bulunarak eski siyasetçiyi anacak.