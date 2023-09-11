ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları 45 milyar dolara yaklaştı

AA'ya göre; ABD'de Biden yönetimi, göreve geldiği Ocak 2021'den itibaren Ukrayna'ya çeşitli kanallar üzerinden yaklaşık 45 milyar dolar değerinde askeri yardım sağladı. Söz konusu yardımın yaklaşık 44 milyar dolara yakını, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat 2022'den beri yapıldı.

Başkan Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünün hemen öncesinde Kiev’e sürpriz ziyarette bulunarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

Ziyaret ile ilgili Beyaz Saray'dan paylaşılan Twitter mesajında ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'ya yeni silah desteği sözü vererek Rus işgali karşısında ABD'nin "sarsılmaz" desteğini garanti ettiği belirtilmişti.