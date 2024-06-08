İran'dan Siyonist İsrail mallarına boykot çağrısı

Katil İsrail ordusunun Gazze'de işlediği sivil katlimaların devam etmesine tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ''Siyonist Rejim’in kuşatma altındaki Gazze Şeridi halkına yönelik devam eden ölümcül saldırıların üzerinden 245 gün geçti.’’ dedi.

Siyonistlerin Gazze'de işlediği benzeri görülmemiş suçlarına değinen Kenani, sözlerine şöyle devam etti:

''İşlenen savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve sivil katilamlar, mülteci kamplarına, okullara, camilere, hastanelere, üniversitelere ve kiliselerin bombalanması, gazetecilerin hedef alınması, açlık ve kıtlık silahının kullanılması, bir milyondan fazla Gazzelinin zorla yerinden edilmesi ve uluslararası kuruluş çalışanlarının katledilmesi Siyonist Rejim’in Gazze Şeridi'nde 245 gün boyunca işlediği savaş suçlarının bir kısmıdır.’’

Siyonistlerin Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarını durdurma konusunda başarısız olan ülkelerin ve BM Güvenlik Konseyi'nin tutumunu eleştiren Kenani, Filistin halkına destek konusunda dünya halklarının ve sivil toplum kuruluşlarının sorumluluğunun arttığını söyledi.

Nasır Kenani, ''Siyonist İsrail malları ve şirketleri boykot etmek en kolay ama çok etkili bir yöntemdir.’’ diye konuştu.

