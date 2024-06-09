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9 Haz 2024 10:00

Fransa halkından "Siyonist rejim Paris Olimpiyatları'ndan men edilsin" çağrısı

Fransa halkından "Siyonist rejim Paris Olimpiyatları'ndan men edilsin" çağrısı

Fransa’da yüzlerce kişi Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarını protesto etmek amacıyla bu rejimin 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesi çağrısında bulundu.

Fransa’da yüzlerce kişi Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarını protesto etmek amacıyla Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Genel Merkezi önüne toplanarak, bu rejimin 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesi çağrısında bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Filistin destekçileri Gazze'ye destek sloganları eşliğinde Siyonist rejim sporcularının Paris Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesini talep ettiler.

Göstericiler ayrıca yere serdikleri çocuk kıyafetleri ve kanlı oyuncak bebeklerle Filistinli çocukları andılar.

L.F

News ID 1917546

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