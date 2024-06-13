Bakıri, İİT Genel Sekreteri ile Gazze'yi görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze ve Refah'taki son gelişmeler ele alındığı görüşemde Bakıri, Refah'ta Siyonistlerin saldırılarının arttığına işaret ederek, Siyonist İsrail'in cinayetlerini durdurmak için İslam ülkelerinin pratik eyleme geçmesi gerektiğini vurguladı.

Bakıri, aralarında Güney Afrika'nın da bulunduğu bazı ülkelerin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası açma çabalarına ve bazı Güney Amerika ülkelerinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesme kararına dikkati çekerek, İslam ülkelerinden daha ciddi adımlar atmasını istedi.

Bakıri ayrıca, İTT Dışişleri Bakanlarına Gazze için olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Taha ise Filistinlilere karşı işlenen suçları kınadı ve İslam ülkelerinin İsrail rejimine karşı pratik önlemler alması gerektiğini vurguladı.