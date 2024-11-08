İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail’in İran saldırısını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) yayınladığı yazılı bir açıklamada Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından yayınlanan açıklamada, “Siyonist rejimin saldırgan eylemleri, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartının açık bir ihlalinin yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün de ciddi bir ihlalidir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “İran İslam Cumhuriyeti ve etkilenen diğer ülkeler, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na göre, egemenliklerini, toprak bütünlüklerini, güvenliklerini ve halklarını koruma hakkına sahiptir. İşgalci ve yasa dışı Siyonist rejimin, başta Gazze ve Lübnan olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden suçları ve bölgedeki kötü niyetli faaliyetleri, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı tehdit etmektedir” ifadesine yer verildi.

İİT, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu olan BM Güvenlik Konseyi'nin acil ve etkili müdahalesi çağrısında bulundu.