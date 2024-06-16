Muhbir, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

Görüşmede Muhbir, ''Bayram eşiğinde İslam dünyasının tüm yetkilileri ve düşünürlerinin yoğun çabasıyla, bölgeye barış ve huzurun dönmesini, mazlum Gazze halkının işgal rejiminin suçlarından kurtulmasını diliyorum.’’ dedi.

Pakistan halkının Gazze halkına verdiği büyük desteği ve İslamabad hükümetinin Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçlara ilişkin kararlı tutumunu takdir eden Muhbir, İslam ülkelerinin Filistin ile dayanışmasının Siyonistlerin savaş suçlarını engellemek için temel bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Muhbir, merhum Cumhurbaşkanı Reisi’nin İslamabad ziyareti sırasında İran ile Pakistan arasında sağlanan önemli ve stratejik anlaşmalara değinerek, iki ülke arasındaki 10 milyar dolar ticaret hedefinin gerçekleşmesini temenni etti.

Muhbir, ''Tarafların ortak çabası ve ticari işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılmasıyla bu önemli hedefe ulaşmak mümkün olabilir.’’ ifadesini kullandı.

Şerif de telefon görüşmesinde Tahran hükümeti ve tüm İran halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Şahbaz Şerif, ''Şehit Cumhurbaşkanı Reisi'nin Pakistan ziyareti iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı.'' dedi.

Pakistan Başbakanı ayrıca, 28 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İran halkına başarılar diledi.