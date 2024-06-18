Arap basını: Suriye'yle normalleşme görüşmeleri yeniden başlıyor

Türkiye ve Suriye arasında bir süredir askıda olan normalleşme görüşmelerinin yeniden başlayacağı haberi Arap basınında gündem oldu

Suriye ve Türkiye arasındaki uzlaşma girişimleri, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasında Moskova'da yapılan toplantılara rağmen 2023 başından bu yana ilerleme kaydedemedi.

Erdoğan, geçen sene 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada "Biz Beşar Esad’la görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı. Esed maalesef Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz, çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz" demişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise "Bizim hedefimiz Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan’ın amacı ise Türkiye’nin Suriye’deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan’ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez. Erdoğan’la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye, normalleşme için Türk askerinin Suriye'den çekilmesinde ısrar ederken; Londra merkezli Arap gazetesi Asharq Al-Awsat, iki ülkenin yakında Rusya'nın arabuluculuğunda bir araya geleceğini yazdı.

Gazete, Türk kaynaklara göre normalleşme görüşmelerinin Astana formatında devam edeceğini, konunun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le geçen hafta yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini aktardı.

Haberde, Putin-Fidan görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD'nin düzenlemeyi planladığı ve ağustos ayına ertelenen seçimlerin de ele alındığı belirtildi.

Kaynaklar; Türkiye, Rusya ve Suriye'nin bu seçime karşı olduğunu ve bu nedenle Ankara-Şam hattında bir anlaşma sağlanabileceğini ifade etti.