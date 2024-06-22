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22 Haz 2024 15:07

İsrail'in Gazze saldırıları Tokyo'da protesto edildi

İsrail'in Gazze saldırıları Tokyo'da protesto edildi

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Japonya'nın başkenti Tokyo'da protesto edildi.

Japon sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile Tokyo'da yaşayan Müslümanlar, başkentteki Şincuku İstasyonu'nun önünde bir araya geldi.

Yaya yolundaki "Gazze Sokak Hastanesi" temalı etkinlikte göstericiler, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenleri temsilen yere yatıp sessizce bekledi.

Göstericiler, İsrail'in saldırıları altında yıkıma uğrayan Gazze'deki hastanelerde yaşamını yitirenleri ve can çekişenleri temsilen kanlı kıyafetlerle Filistin bayraklarını üzerlerine örttü.

Kanlı kefenlere sarılı temsili bebeklerin yere yatırıldığı etkinlikte göstericiler, kefiye ve karpuz motifleriyle Filistin ile dayanışmalarını ifade etti.

Bölgedeki hastanelerden görüntü ve seslerin arka planda çalındığı gösteriyi Şincuku İstasyonu'nun önünden geçen yayalar ilgiyle izledi.

AA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'e yaptırım uygula" ve "Japonya halkı Filistin halkıyla beraber" yazılı pankartlar taşıdı.

News ID 1917891

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