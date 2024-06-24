Gazze'de şehit sayısı 37 bin 626’ya çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada,Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İşgalci İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 28 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı belirtildi.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 37 bin 626’ya, yaralı sayısının 86 bin 98’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.