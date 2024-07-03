İran'dan 11 ABD'liye yaptırım kararı

İran Dışişleri Bakanlığı, “ABD’nin Bölgedeki İnsan Hakları İhlalleri ve Maceracı ve Terör Eylemleriyle Mücadele Edilmesi" Kanununun uygulanmasına uygun olarak 11 ABD vatandaşının yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Söz konusu kişilerin Siyonist rejimin Gazze’deki cinayetleri karşısında Filistin halkını destekleyen öğrencilerin protestolarını bastırması gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı açıklandı.

Yaptırım listesine alınan kişiler vize yasağına ve İran İslam Cumhuriyeti topraklarına girememesine, banka hesaplarının bloke edilmesine, İran'ın yetkisi altındaki topraklarda bulunan mülk ve varlıklarına el konulmasına tabi olacaklar.