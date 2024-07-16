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16 Tem 2024 20:00

ABD'de Aşura etkinliği

ABD'de Aşura etkinliği

ABD'nin farklı kentlerinde Aşura günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

ABD'nin farklı kentlerinde Aşura günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Anma törenleri boyunca ABD'de yaşayan Müslümanlar ihsan niyeti ile yemek, su, meyve ve çeşitli yiyecekler anma törenlerine katılanlara ikram ettiler.

News ID 1918578

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