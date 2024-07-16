ABD'de Aşura etkinliği

ABD'nin farklı kentlerinde Aşura günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Anma törenleri boyunca ABD'de yaşayan Müslümanlar ihsan niyeti ile yemek, su, meyve ve çeşitli yiyecekler anma törenlerine katılanlara ikram ettiler.
ABD'nin farklı kentlerinde Aşura günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
ABD'nin farklı kentlerinde Aşura günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Anma törenleri boyunca ABD'de yaşayan Müslümanlar ihsan niyeti ile yemek, su, meyve ve çeşitli yiyecekler anma törenlerine katılanlara ikram ettiler.
yorumunuz