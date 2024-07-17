Bakıri ile Lavrov arasında görüşme

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Filistin ve çok taraflılığa ilişkin Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği New York’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatının doğru yönde ilerlediğini belirten Bakıri, İran’ın transit kapasitesinin kullanımı da dahil olmak üzere, iki taraf arasındaki işbirliği anlaşmaları ve kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması başta olmak üzere ikili işbirliği gündemindeki önemli belgelerin sonuçlandırılmasına yönelik hukuki işlemlerin sürecinin biran evvel tamamlanmasını temenni etti.

Bakıri, Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına yönelik suç ve saldırılarının bir an önce önlenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu rejimin saldırılarının yaygınlaşmasını, bölgede artan krizin kaynağı olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarılı olarak yapılmasından dolayı iran’a tebriklerini yineledi.

Lavrov, ikili işbirliği sürecinden memnuniyetini dile getirerek, ülkesinin İran'la olan gündemdeki konuların ilerlemesinden yana olduğunu vurguladı.

Rusya'nın, çatışmanın kapsamının genişletilmesi ve Siyonistlerin Lübnan'ı da kapsayacak şekilde kapsamlı saldırganlık yapması ihtimaline ilişkin kaygılarını ifade eden Lavrov, ülkesinin böyle bir olayı önlemeye çalıştığını açıkladı ve bu konuda tüm tarafların sorumluluğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca üçlü bölgesel toplantıların yapılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



