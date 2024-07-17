Bakıri’nin New York temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri New York’taki diplomatik temaslarının devamında Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Al-Yahya ile bir araya geldi.

Bu görüşmede iki ülke arasındaki birçok kültürel ortaklığa ve yakın ilişkilere değinen Bakıri, İran, Kuveyt ve bölgedeki diğer ülkeler arasındaki yakın işbirliğini bölgede kalıcı istikrarın güçlendirilmesi için bir faktör olarak değerlendirdi.

Bakıri, İran ile Kuveyt arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesinin iki taraf arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için gerekli olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Kuveyt ile ilişkileri genişletme çabalarına vurgu yaptı.

Bu görüşmede iki taraf, ilişkilerin her alanda geliştirilmesi, ortak ekonomik komisyon, siyasi ve konsolosluk komiteleri dahil olmak üzere ikili ilişki mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve güçlendirilmesi üzerinde durdular.

Leyla Ferahani