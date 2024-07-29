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29 Tem 2024 15:41

Azerbaycan'dan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif'e tebrik mesajı

Azerbaycan'dan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif'e tebrik mesajı

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, İran'da Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak göreve başlayan Muhammed Rıza Arif'e tebrik mesajı gönderdi.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, İran'da Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak göreve başlayan Muhammed Rıza Aref'e tebrik mesajı gönderdi.

Asadov'un kaleme aldığı mesajda, ''Azerbaycan Cumhuriyeti, ortak dini ve kültürel bağlar, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk gibi son derece sağlam temeller üzerine inşa edilmiş İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilere büyük önem veriyor.'' denildi.

Mesajda, Azerbaycan-İran ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ve iki ülke arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesi yönünde ortak adımlar atmaya hazır olunduğu ifade edildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, reformistlerin önde gelen isimlerinden Muhammed Rıza Arif'i Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak atamıştı.

News ID 1918872

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