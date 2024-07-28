Muhammed Rıza Arif, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı oldu

İranlı reformist siyasetçi Muhammed Rıza Arif, cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak seçildi.

Muhammed Rıza Arif, 7. hükümette teknoloji bakanı olarak ve 8. hükümette ise cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak görev yaptı. Arif, 2013'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu ancak reformcuların oylarının bölünmemesi için adaylığını geri çekti.

İran’da yeni cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan, bugün İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’den mazbatasını alarak resmen göreve başladı.