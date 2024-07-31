Hamas, Heniyye’nin şehadetini doğruladı

Filistin haber ajansı Şehap’ta yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni için Tahran’a giden İsmail Heniyye’nin şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik suikastın yanıtsız kalmayacağı vurgulandı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düştü.

Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da şehit düştüğü aktarıldı. İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.