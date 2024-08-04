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4 Ağu 2024 19:50

Yemen: Amerikan MQ9 İHA'sını düşürdük

Yemen: Amerikan MQ9 İHA'sını düşürdük

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, ABD'ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracını (İHA) Saada vilayetinde düşürdüklerini açıkladı.

Arap medyasına göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri bugün yaptığı açıklamada, Yemen hava savunma sistemlerinin Yemen'in kuzeyindeki Saada vilayetinin hava sahasında ABD yapımı bir MQ9 casus İHA'sını düşürdüğünü bildirdi.

Seri, söz konusu İHA'nın yerli karadan havaya füzeyle düşürüldüğünü belirtti.

Yahya Seri, Yemen güçleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon hakkında, ''Aden Körfezi'ndeki ‘Groton’ adlı gemi çok sayıda balistik füzeyle hedef alındı ve Allah'a şükür tam isabet sağlandı.” dedi.

News ID 1919090

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