Yemen: Amerikan MQ9 İHA'sını düşürdük

Arap medyasına göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri bugün yaptığı açıklamada, Yemen hava savunma sistemlerinin Yemen'in kuzeyindeki Saada vilayetinin hava sahasında ABD yapımı bir MQ9 casus İHA'sını düşürdüğünü bildirdi.

Seri, söz konusu İHA'nın yerli karadan havaya füzeyle düşürüldüğünü belirtti.

Yahya Seri, Yemen güçleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon hakkında, ''Aden Körfezi'ndeki ‘Groton’ adlı gemi çok sayıda balistik füzeyle hedef alındı ve Allah'a şükür tam isabet sağlandı.” dedi.