İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani basıun mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Nasır Kenani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehadetinden dolayı başsağlığı dileğinde bulunarak, bu suikastı kınadı.

Şehit Heniyye suikastı Filistin milletinin kararlılığını zedelemeyecek

Kenani“Gaspçi Siyonist rejim, diğer Filistin liderlerine suikastlar düzenleyerek bir sonuca varamadığı gibi Şehit Heniyye’ye yönelik suikastla da bir sonuca varmayacak. Bu şehidin kanı mazlum Filistin halkının ve dünyadaki tüm özgür insanların mücadele kararlılığını ve iradesini artıracaktır” dedi.

Kenani, “Siyonist rejimin bu hain ve korkak eylemi, Filistin milletinin Filistin'in kurtuluşu için mücadelesini sürdürme yönündeki büyük kararlılığını ve iradesini asla zedelemeyecek” ifadesini kullandı.

Toprak bütünlüğümüzü savunma hakkımızı saklı tutuyoruz

Siyonist rejimin Tahran’da Şehit Heniyye’ye yönelik suikastını uluslararası hukuk ve uluslararası kanunların yanı sıra uluslararası toplumun saygı duyduğu siyasi geleneklerin de açık ihlali olduğunu belirten Kenani, “Ulusal güvenliğimizi, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü savunma hakkımızı saklı tutuyoruz ve maceracı Siyonist rejimi cezalandırmakta kimsenin tereddüt etme hakkı yoktur” ifadelerinde bulundu.

Kenani, “Terör Siyonist rejimin doğasındadır. Bu rejimin temeli teröre dayanmaktadır ve bekası ise, devlet terörü yaklaşımının devamına bağlıdır. Dünya bu suçu şiddetle kınamalı ve saldırganın cezalandırılmasını desteklemeli. Bunu yanı sıra saldırganı desteklemek anlamına gelen her türlü yaklaşımdan kaçınmalıdır” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacak

Kenani, “Şu ana kadar Rusya, Çin, Cezayir gibi dost ülkelerimizin işbirliğiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanması da dahil olmak üzere gerekli siyasi ve diplomatik tedbirleri aldık. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cidde'de toplanması talebi de gündeme getirildi. Bu toplantının bu hafta çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde yapılması planlanıyor" ifadesini sözlerine ekledi.

İran bölgede gerilimi tırmandırmaya çalışmıyor

İran’ın bölgede gerilimi tırmandırmayı amaçlamadığını belirten Kenani, “Bölgede gerilimin tırmanmasının kaynağı olan gaspçı Siyonist rejim, bölgede ve bölge dışında istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara olumsuz karşılık verdi. Uluslararası toplum, bölgede istikrarın sağlanması yolunda saldırganın cezalandırılmasını desteklemelidir” diye kaydetti.