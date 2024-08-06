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6 Ağu 2024 13:30

İsrail, Cenin'de bir araca İHA ile saldırdı

İsrail, Cenin'de bir araca İHA ile saldırdı

Siyonist İsrail güçleri insansız hava aracı (İHA) ile Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki bir aracı vurdu.

Arap medyasına göre Siyonist İsrail güçleri insansız hava aracı (İHA) ile Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki bir aracı vurdu.

Haberde saldırı sonucu 5 Filistinlinin şehit olduğu bir kişinin de ağır yaralandığı belirti.

News ID 1919128

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