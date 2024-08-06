İsrail, Cenin'de bir araca İHA ile saldırdı

Arap medyasına göre Siyonist İsrail güçleri insansız hava aracı (İHA) ile Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki bir aracı vurdu.
Haberde saldırı sonucu 5 Filistinlinin şehit olduğu bir kişinin de ağır yaralandığı belirti.
Siyonist İsrail güçleri insansız hava aracı (İHA) ile Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki bir aracı vurdu.
Arap medyasına göre Siyonist İsrail güçleri insansız hava aracı (İHA) ile Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki bir aracı vurdu.
Haberde saldırı sonucu 5 Filistinlinin şehit olduğu bir kişinin de ağır yaralandığı belirti.
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