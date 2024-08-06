İsrail, Cenin'de bir araca İHA ile saldırdı

Arap medyasına göre Siyonist İsrail güçleri insansız hava aracı (İHA) ile Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki bir aracı vurdu.

Haberde saldırı sonucu 5 Filistinlinin şehit olduğu bir kişinin de ağır yaralandığı belirti.