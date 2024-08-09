İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 yaralı

Suriye'de hükümete yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail hava araçlarıyla Lübnan sınırı yakınlarındaki Humus kentinin doğusunu hedef aldığını bildirdi.
Bazı kaynaklar, Humus'un Kusayr ilçesinde yer alan Askeri Dabaa Havaalanına roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Hava savunma sistemlerinin "iki düşman rokete" karşılık vererek düşürdüğü belirtildi.
Saldırı sonucu 4 askerin yaralandığı aktarıldı.
Öte yandan, Siyonist İsrail tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Siyonist İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman saldırılar düzenliyor.
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