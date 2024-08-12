Pezeşkiyan: Yanıt hakkını saklı tutuyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile telefonda görüştü.

Pezeşkiyan, Vatikan'ın dünyada barış, istikrar ve güvenliğin tesisini destekleme konusundaki tutumunu takdir ederek, Vatikan'dan Siyonist İsrail’in Gazze'de işlediği suçların durdurulması konusunda daha etkin rol oynamasını istedi.

Gazze’de devam eden sivil katliamlara tepki gösteren Pezeşkiyan, ''Ne yazık ki, aradan 10 ay geçmesine rağmen, dünya halklarının İsrail’i Gazze'de benzeri görülmemiş suçlarını durdurmaya zorlama beklentileri yanıtsız kaldı. Ancak ABD ve bazı Batı ülkelerin destekleri, uluslararası kurumların sessizliği ve eylemsizliği, Siyonist İsraim’in suç işlemeye, soykırıma ve teröre teşvik etmiştir.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Heniyye suikastı ile ilgili olarak, ''Siyonist Rejim’in tüm insani ve hukuki ilkeleri ihlal edip ülkemizin misafirine suikast düzenlemesini suç olarak değerlendiriyoruz. Bu yüzden uluslararası hukuka göre yanıt hakkını saklı tutuyoruz.’’ diye konuştu.

Parolin de, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Ortadoğu'da yaşanan çatışmalara ilişkin endişelerini dile getirdi ve diyalog çağrısı yaptı.