İran: Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılma niyetinde değiliz

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, İsrail rejimi ile Hamas arasında ara bulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen ateşkes müzakerelerinde İran'ın yer almadığı ve katılma niyetinde olmadığı belirtildi.

Reuters haber ajansının iddiasına göre, İran, Gazze'de ateşkes görüşmelerine katılmak üzere ilk kez bir temsilci göndermeyi düşünüyor, bu temsilcinin toplantılara dolaylı olarak katılması bekleniyor.

Gazze'de ateşkes müzakerelerinde yeni tarih

Tel Aviv rejimi, Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere 15 Ağustos'ta müzakere heyeti göndereceğini duyurmuştu.

15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması bekleniyor.