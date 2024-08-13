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13 Ağu 2024 16:04

Pezeşkiyan'dan "yeni kabine" paylaşımı

Pezeşkiyan'dan "yeni kabine" paylaşımı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kabine listesine yönelik eleştirilere yanıt vererek, "Değerli halkımız, sizler devletin en büyük sermayesiniz. Sabırlı olun, kabine işini yapsın ve onu icraatlarına göre eleştirin." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Meclis'e sunduğu kabine listesine yönelik farklı çevreler özellikle de reformist kanattan gelen eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli halkımız, sizler devletin en büyük sermayesiniz. Kabine üyelerinin seçimine gösterdiğiniz ilgi ve hassasiyet çok değerlidir. Siyasetçilerin davranışlarına karşı kayıtsızlık yerini eleştiriye bıraktı. Bu, bir adım ileri gittiğimiz anlamına geliyor. Kabinenin seçimi ve değerlendirilmesi sürecinde birçok uzmandan danışmanlık aldık ve mevcut imkanlar doğrultusunda, uzlaşma ve dayanışma anlayışıyla en iyi durumu oluşturmaya çalıştık. Sabırlı olun, kabine işini yapsın ve onu icraatlarına göre eleştirin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Meclis'e önerdiği kabine üyeleri şu şekilde:

  1. Alireza Kazemi - Eğitim Bakanlığı
  2. Settar Haşimi - İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı
  3. Hüccetülislam Seyyid İsmail Hatib - İstihbarat Bakanlığı
  4. Abdülnasır Himmeti - Ekonomi ve Maliye Bakanlığı
  5. Seyyid Abbas Irakçi - Dışişleri Bakanlığı
  6. Muhammed Rıza Zafergendi - Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı
  7. Ahmed Meyderi - İşbirliği, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı
  8. Gulamrıza Nuri - Tarım Bakanlığı
  9.  Emin Hüseyin Rahimi - Adalet Bakanlığı
  10. Emir Aziz Nasirzade - Savunma, Lojistik ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı
  11. Ferzane Sadık - Yol ve Şehircilik Bakanlığı
  12. Muhammed Atabek - Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı
  13. Hüseyin Simai Sarraf - Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı
  14. Seyyid Abbas Salihi - Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı
  15. İskender Mümini - İçişleri Bakanlığı
  16. Muhammed Rıza Salihi Emiri - Kültürel Miras ve Turizm Bakanlığı
  17. Muhsin Paknejad - Petrol Bakanlığı
  18. Abbas Aliabadi - Enerji Bakanlığı
  19. Ahmed Dünyamali - Spor ve Gençlik Bakanlığı

Meclis iç tüzüğüne göre, milletvekilleri önerilen bakanların programlarını incelemek için bir hafta süreye sahip ve bu sürenin ardından meclis, genel oturumlarda bakanların yeterliliğini değerlendirmeye başlayacak.

News ID 1919289

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