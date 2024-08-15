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15 Ağu 2024 12:21

Bakıri, Hindistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Bakıri, Hindistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, yayınladığı İngilizce bir mesajla Hindistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, sosyal medyada yayınladığı İngilizce bir mesajla Hindistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Bakıri yayınladığı mesajda, "Hindistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Subrahmanyam Jaishankar'ın yanı sıra Hindistan hükümeti ve halkını tebrik eder onlara iyi günler diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakıri'nin mesajında ayrıca, "İran ile Hindistan arasında gelişen ilişkilerin ortak bölgemizin barış, istikrar ve kalkınmasında önemli rol oynadığına eminim" denildi.

News ID 1919351

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