İran'da yeni hükümetin önerdiği bakanların yetkinlikleri inceleniyor

İran İslami Şura Meclisi'nin sabah oturumu, 14. hükümetin önerilen bakanlarının yetkinliklerinin incelenmesi amacıyla başladı.

Meclisin iç tüzüğünün 204. maddesine göre, dün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda, öncelikle hükümetin programı, genel ilkeleri ve bakanlar kurulunun yapısı incelendi. Cumhurbaşkanı, hükümetin programını açıklamak, bakanları tanıtmak ve önerilen bakanları savunmak için 150 dakika süreye sahipti. Bu süre zarfında iki kez hükümetin programını savundu ve çoğunlukla söz hakkını programı destekleyen milletvekillerine bıraktı.

Daha sonra meclis, birer muhalif ve birer destekçi olmak üzere 5 muhalif ve 5 destekçi milletvekilinin konuşmalarıyla hükümetin programını ve bakanlar kurulunun yapısını inceledi. Bu oturumda, Eğitim Bakanı ve İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı'nın yetkinlikleri ele alındı.

Bu bağlamda, önce Eğitim Bakanı adayı Alirıza Kazımi'nin yetkinlikleri incelendi; bakan adayına muhalif bir milletvekili konuşmadı. Bu nedenle aday, 30 dakikalık süre içinde programlarını açıkladı. Ardından, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı adayı Settar Haşimi'nin yetkinlikleri incelendi. İki muhalif ve iki destekçi milletvekilinin konuşmalarının ardından, aday programlarını sundu.