Pezeşkiyan'dan Uluslararası Astronomi Olimpiyatları'nda birinci olan öğrencilere tebrik

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı X üzerinden, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatları'nda birinci olan İranlı öğrencileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yaptığı paylaşımda, "17. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatları'nda 5 İranlı yıldızın altın madalya kazanmasından dolayı bilim camiasını ve İran halkını tebrik ediyorum.

Evlatlarımız Hennane Hürrem Deşti, Arvin Rasulzade, Muhammed Mehdi Keşaverzi, Aria Fateh Kerdari ve Ali Naderi Lordcani'yi tebrik ediyorum, İran'a şeref getirdiniz. Seninle gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.