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29 Ağu 2024 11:20

Irak Direnişi'nden Hayfa elektrik santraline saldırısı

Irak Direnişi'nden Hayfa elektrik santraline saldırısı

Irak İslami Direnişi, Perşembe sabahı işgal altındaki Filistin'deki Hayfa şehrine bir İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

El-Cezire'ye göre, Irak İslami Direnişi bugün (Perşembe) işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Hayfa'da önemli bir hedefe saldırı gerçekleştirdi.

Habere göre, Irak İslami Direnişi bu saldırıda Hayfa elektrik santralini hedef aldı.

Irak İslami Direnişi, geçmişte işgal altındaki topraklara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam etmesi halinde bu rejime karşı operasyonlarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulunmuştu.

Bu grup, işgal altındaki topraklarda gerçekleştirdiği çeşitli operasyonlarla eş zamanlı olarak, Gazze halkına verdiği desteği ve işgalcilere karşı saldırılarını artırma taahhüdünü sürekli vurgulamaktadır.

News ID 1919710

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