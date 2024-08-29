Irak Direnişi'nden Hayfa elektrik santraline saldırısı

El-Cezire'ye göre, Irak İslami Direnişi bugün (Perşembe) işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Hayfa'da önemli bir hedefe saldırı gerçekleştirdi.

Habere göre, Irak İslami Direnişi bu saldırıda Hayfa elektrik santralini hedef aldı.

Irak İslami Direnişi, geçmişte işgal altındaki topraklara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam etmesi halinde bu rejime karşı operasyonlarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulunmuştu.

Bu grup, işgal altındaki topraklarda gerçekleştirdiği çeşitli operasyonlarla eş zamanlı olarak, Gazze halkına verdiği desteği ve işgalcilere karşı saldırılarını artırma taahhüdünü sürekli vurgulamaktadır.