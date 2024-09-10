Hollandalılardan McDonald's'ın İsrail'e desteğine farklı bir protestosu

El-Cezire'nin haberine göre, dün Rotterdam şehir merkezindeki bir McDonald's şubesi önünde toplanan Hollandalılar, Gazze halkına destek vermek için protesto gösterisi düzenledi.

Protestoya katılanlar, İsrail ordusunun Gazze'de işlediği suçları kınamak amacıyla ellerini ve vücutlarını sembolik olarak kana buladılar.

Protesto görüntülerinde, katılımcıların ellerinde Filistin bayrakları taşıdığı ve McDonald's ile Coca-Cola'nın İsrail'le iş birliğini kınayan pankartlar açtığı görülüyor.

Göstericiler ayrıca Hollanda hükümetinin işgalcilere karşı tutumunu eleştirerek, İsrail ile iş birliğine son verilmesi çağrısında bulundular.

McDonald's restoran zinciri, yaklaşık 10 aydır birçok Arap ve İslam ülkesi ile Avrupa ve Batı ülkelerinde geniş çaplı bir boykotun hedefi oldu. Bu boykot, McDonald’s’ın İsrail rejimine verdiği destek ve restoran zincirinin İsrail ordusu askerlerine yemek dağıttığını gösteren görüntülerin yayılması nedeniyle başlamıştı.