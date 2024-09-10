Irakçi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Irak ziyaretinin amacı açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Irak’ta yayın yapan Al Forat kanalına verdiği röportaj’da, Cumhburbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yapacağı Irak ziyaretini ve İran-Irak güvenlik anlaşmasını değerlendirdi.

Irakçi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Irak ziyareti hakkında, "Cumhurbaşkanının ilk yurt dışı ziyareti için Irak'ı seçmesi, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini gösteriyor" dedi.

Irakçi, Bağdat’tan başlayacak olan bu gezinin Basra, Erbil, Necef ve Kerbela'yı da kapsadığını söyledi.

Irakçi, İran ve Irak arasındaki güvenlik anlaşmasına ilişkin olarak, “Irak'ın kendi topraklarından İran'ı hedef alan gruplara karşı eylemlerinden memnunuz ve 2021'de imzalanan güvenlik anlaşmasının en iyi şekilde uygulanması konusunda Irak tarafıyla sürekli istişare halindeyiz. Sınırları kontrol etmek ve sabotaj yapan gruplara karşı koymak için Irak'la doğru yönde ilerlemekteyiz” ifadesini kullandı.

Irakçi açıklamasının devamında, “Irak'ın bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik arabuluculuk girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz ve bu bağlamda İran ile Suudi Arabistan arasında yapılan beş tur müzakereye ev sahipliği yapılmasını takdir ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

İşgalçi ABD birliklerinin Irak'tan sınır dışı edilmesine atıfta bulunan Irakçi, “Irak'taki arkadaşlarımız, ABD’nin bölgede varlığına devam etmesinin tehlikeli sonuçlar doğuracağını ve bizim bu konudaki tutumumuzu biliyorlar. Irak parlamentosunun yabancı güçlerin ülkeden çekilmesine ilişkin yasayı onaylamasından büyük memnuniyet duyuyoruz ve bunun tam olarak hayata geçmesini umuyoruz” dedi.