İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi; bir kişi gözlem altında

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişinin vücudundaki belirtilerin maymun çiçeği olabileceğinden şüphe duyuldu.

Sağlık ekibi, kişinin bulunduğu yere gitti ve vücudundaki döküntülerden numune aldı.

Şu anda numune inceleniyor. Sonuç çıkana kadar hasta gözlem altında tutuluyor.

M çiçeği nedir?

M çiçeği, klinik olarak daha hafif olmasına rağmen, semptomları geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzeyen, nadiren ölümcül olabilen, hayvandan insana bulaşan viral bir hastalıktır. İnsandan insana da bulaşabilmektedir.

M çiçeği - MAYMUN ÇİÇEĞİ belirtileri nelerdir?

M çiçeği genellikle ateş, solunum sistemi semptomları (boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya öksürük gibi), baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, büyümüş lenf nodları ve hastalığa özgü karakteristik cilt döküntüleri olarak belirti gösterir.