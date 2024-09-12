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12 Eyl 2024 17:11

İran'da Azerbaycan Musiki Haftası başlıyor

İran'da Azerbaycan Musiki Haftası başlıyor

Tebriz Belediyesi tarafından düzenlenen Azerbaycan Musiki Haftası, 14-19 Eylül tarihleri arasında Aşık ve Makam Müziği'nin önde gelen gruplarının katılımıyla Fereşte Kültür Merkezi'nde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Mahalle odaklı program politikalarının uygulanması ve kültürel ile tarihî temellerin güçlendirilmesi doğrultusunda, Azerbaycan Aşık ve Makam Müziği Haftası, Tebriz 5. Bölge Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir.

Bu kültürel ve sanatsal program, altı gün boyunca Tebriz'in önde gelen birkaç grubunun katılımıyla Fereşte Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir.

14-19 Eylül tarihleri arasında, yerel saatle 19:00 ile 21:00 arasında düzenlenecek olan bu etkinlik halka açık ve ücretsizdir.

News ID 1920079

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