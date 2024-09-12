İran'da Azerbaycan Musiki Haftası başlıyor

Mahalle odaklı program politikalarının uygulanması ve kültürel ile tarihî temellerin güçlendirilmesi doğrultusunda, Azerbaycan Aşık ve Makam Müziği Haftası, Tebriz 5. Bölge Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir.

Bu kültürel ve sanatsal program, altı gün boyunca Tebriz'in önde gelen birkaç grubunun katılımıyla Fereşte Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir.

14-19 Eylül tarihleri arasında, yerel saatle 19:00 ile 21:00 arasında düzenlenecek olan bu etkinlik halka açık ve ücretsizdir.