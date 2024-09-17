İran’ın turizm potansiyeli ve kültürü Afrika'da tanıtıldı

İran, Zimbabve’nin ikinci büyük şehri olan Bulawayo’da düzenlenen “Sanganaı Hlangananı Dünya Turizm Fuarı”na katıldı. İran standında ülkenin turizm potansiyeli ve kültürü tanıtıldı.

Zimbabve Çevre, Turizm ve Konaklama Endüstrisi Bakanlığı tarafından düzenlenen turizm fuarı, Zimbabve Uluslararası Fuar Merkezi’nde 12 – 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Afrika'nın önde gelen turizm etkinliğine Malavi, Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Tanzanya, Nijerya, Angola, BAE gibi ülkelerin de katıldığı belirtildi.

Büyük ilgi gören İran standının, fuar organizatörleri tarafından uluslararası bölümde 'en iyi ikinci stant' olarak seçildiği öğrenildi.