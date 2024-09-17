Lübnan'da iletişim cihazlarında yaşanan patlamalarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan'ın güney banliyölerinde meydana gelen olayda, yaralıların hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
Ülkedeki iletişim cihazlarının patlamasının kablosuz teknoloji aracılığıyla yapılan bir saldırıdan kaynaklandığı belirtiliyor.
Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.
İran'ın Beyrut Büyükelçisi yaralandı
İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muctaba Amani'nin Siyonist İsrail'in Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarına saldırısı sonucu yaralandığı açıklandı.
Büyükelçi Amani'nin hafif yaralandığı öğrenildi.
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