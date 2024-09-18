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18 Eyl 2024 09:35

Lübnan Salğlık Bakanı: İsrail'in saldırısı sonucu 3 bin kişi yaralandı

Lübnan Salğlık Bakanı: İsrail'in saldırısı sonucu 3 bin kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da 3 bin kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırısı sonucu 3 bin kişinin yaralandığını söyledi.

Lübnanlı Bakan "Bazı yaralıların tedavi olması için yur dışına göndereceğiz" dedi. 

İran, Mısır, Suriye'ye yardım teklifinde bulunmlarından dolayı teşerkkür eden El-Ebyad, Irak'ın Lübnan'a 15 tondan fazla insani yardım gönderdiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Lübnan'da dün ülke genelinde çağrı cihazları neredeyse ei zamanlı olarak patladı.

Hizbullah Hareleti, ülke genelinde çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.

News ID 1920243

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