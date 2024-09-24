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24 Eyl 2024 15:15

İran'daki maden kazasında can kaybı 49'a yükseldi

İran'daki maden kazasında can kaybı 49'a yükseldi

İran'ın Güney Horasan eyaletinde meydana gelen maden kazasında can kaybının 49'a ulaştığı bildirildi.

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiği açıklandı.

Güney Horasan eyaletinin Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, eyalete bağlı Tebes ilçesindeki bir kömür madeninde 21 Eylül'de meydana gelen kazaya ilişkin son bilgileri paylaştı.

Madende metan gazı patlamasında can kaybının 38'den 49'a yükseldiğini belirten Ahundi, uzun süredir mahsur kalan madenciler için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının olumlu sonuç vermediğini aktardı.

Ahundi, "Bu yüzden madende mahsur kalan madencilerin tamamı yaşamını yitirenler arasında sayılıyor. Buna göre, Tebes madenindeki patlamada şu ana kadar 49 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Olayı araştırmak üzere teknik personel görevlendirilirken eyalette 3 günlük yas ilan edildi. 

News ID 1920400

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