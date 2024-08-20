Şehit Bakan Emir Abdullahiyan büstü Tahran’da görücüye çıktı

Şehit Bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan büstü, Tahran’daki Filistin Ulusunu Savunma Derneği’nde gerçekleştirilen törende, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Şehit Emir Abdullahiyan'ın oğlu ve bir grup direnişçinin katılımıyla görücüye çıktı.
Söz konusu büst İran'ın Semnan Eyaleti'ne bağlı Damğan kentinde düzenlenecek olan 9. Uluslararası Gurbetteki Mücahidlerin Toplantısı’nın kazananlarına verilecektir.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rehmeti, Tebriz Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim, Cumhurbaşkanı'nı Koruma Birimi Komutanı General Seyyid Mehdi Musevi ve diğer kişiler 19 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit düşmüştü.
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