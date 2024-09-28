İslam Devrimi Lideri: Tüm Müslümanlar Lübnan’a yardım etmeli

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Lübnan’daki son gelişmelerin ardından bugün bir mesaj yayınladı.

Mesajın tam metni şöyle:

Bismillahirrahmanirrahim

Lübnan'da savunmasız insanların öldürülmesi, Siyonist kuduz köpeğin vahşetini bir kez daha herkese göstermiş, gaspçı rejimin liderlerinin basiretsizliğini ve aptalca politikasını kanıtlamıştır.

Siyonist rejimi yöneten terör çetesi, Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü suç savaşından ders almamış, kadın, çocuk ve sivillerin toplu katledilmesinin direniş ekseninin sağlam yapısını etkileyip yıkamayacağını anlayamamıştır. Şimdi aynı aptalca politikayı Lübnan'da da uyguluyorlar.

Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapısına ciddi zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidirler. Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanında ve onu destekliyor. Bu bölgenin kaderini direniş güçleri belirleyecek ve bunların başında Hizbullah yer alacak.

Lübnan halkı, bir zamanlar Beyrut'a kadar gaspçı rejim güçlerinin botlarını bastığını, onların bacaklarını kesenin Hizbullah olduğunu, Lübnan'ı sevindirip gururlandırdığını unutmadı. Bugün de Lübnan halkı Allah’ın izniyle habis düşmanı pişman edecektir.

Gaspçı, zalim ve şeytani rejimle mücadelede tüm Müslümanların kendi imkanlarıyla onurlu Lübnan halkı ve Hizbullah'ın yanında yer alması ve onlara yardım etmesi farzdır.

Allah’ın salih kullarına selam olsun

Seyyid Ali Hamanei

28 Eylül 2024