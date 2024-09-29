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29 Eyl 2024 15:23

Hizbullah komutanı Ali Karaki şehit oldu

Hizbullah komutanı Ali Karaki şehit oldu

Lübnan Hizbullah Hareketi, güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin Siyonist İsrail saldırısında şehit düştüğünü doğruladı.

Siyonist İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği terör saldırılarda, Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin de şehit olduğu doğrulandı. Hizbullah'ın açıklamasında, grubun üst düzey yetkilisi Karaki'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Karaki, daha önce de de İsrail’in hedefi olmuş ancak saldırıdan kurtulmuştu.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah da, Siyonist rejimin 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında şehit olmuştu.

News ID 1920562

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