Hizbullah komutanı Ali Karaki şehit oldu

Siyonist İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği terör saldırılarda, Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin de şehit olduğu doğrulandı. Hizbullah'ın açıklamasında, grubun üst düzey yetkilisi Karaki'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Karaki, daha önce de de İsrail’in hedefi olmuş ancak saldırıdan kurtulmuştu.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah da, Siyonist rejimin 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında şehit olmuştu.