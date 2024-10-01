Hamas, İran'ın misilleme operasyonundan memnun

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İsrail'e karşı gerçekleştirdiği misilleme operasyonuyla ilgili açıklama yayınladı.

Hamas, İran'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit İsmail Heniyye, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah ve Şehit Abbas Nilfuruşan’ın şehadetine karşılık olarak, Siyonist rejime yönelik gerçekleştirdiği füze operasyonunu tebrik etti.

Hamas'ın açıklamasında, ''İran'ın onurlu tepkisi faşist düşmana kararlı bir mesajdır.'' denildi.

Bu operasyonun İran Milli Güvenlik Yüksek Kurulu'nun onayı, Genelkurmay Başkanlığı'nın bilgisi ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ile Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşmiştir.