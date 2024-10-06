Wall Street Journal: İsrail, İran füzelerini engelleyemedi

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İran tarafından fırlatılan çok sayıda balistik füzenin İsrail hava savunma sistemini aştığını açıkladı.

Raporda, İran'ın İsrail’e yönelik yeni bir saldırısının, bu rejimin altyapısını hedef alması durumunda, daha tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Geçtiğimiz Salı günü, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist rejimin Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit İsmail Heniye'yi, Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ı ve Beyrut'ta Şehit Abbas Nilfurşan'ı şehit etmesine misilleme olarak, işgal altındaki topraklarda askeri hedefler ve Mossad üslerine karşı geniş çaplı bir füze saldırısı gerçekleştirdi.