Sırbistan: BRICS'e katılmayı değerlendiriyoruz

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin, Alman Berliner Zeitung gazetesine demecinde Sırbistan'ın BRICS'e katılmayı Avrupa Birliği’ne (AB) katılmanın gerçek bir alternatifi olarak değerlendirdiğini söyledi.

Vulin, "Sırbistan mutlaka Kazan’da (BRICS zirvesinde) temsil edilecek. BRICS üyeliği dahil olmak üzere tüm seçenekleri araştırmamak sorumsuzluk olur. Eğer BRICS üyeliği BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), Suudi Arabistan veya Türkiye gibi diğer ülkeler için cazipse, Sırbistan için durum neden farklı olsun? Dolayısıyla BRICS’e katılmanın AB’nin gerçek bir alternatifi olduğuna şüphe yok” diye konuştu.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.