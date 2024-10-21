  1. Ekonomi
21 Eki 2024 11:23

BRICS Liderler Zirvesi 22 Ekim’de başlayacak

BRICS Liderler Zirvesi 22 Ekim’de başlayacak

Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak 16. BRICS Lideler Zirvesi İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın katılımıyla 22 Ekim salı günü başlayacak.

16. BRICS Liderler zirvesi 22-24 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleştirilecek.

İran da ilk kez BRICS’in bir ana üyesi olarak söz konusu zirveye katılacak.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da 'kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi' temasıyla düzenlenecek olan zirvede İran’ın dünyadaki gelişmelerle ilgili tutumunu anlatacak.

BRICS grubu nedir?

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu.

Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı.

Grubun genişletilmiş hali için herhangi bir isim açıklanmadı ama grubun adının "BRICS +" olacağı düşünülüyor.

Arjantin de gruba davet edilmişti. Ülkenin yeni cumhurbaşkanı Javier Milei BRICS'e katılmayacaklarını söyledi.

BRICS ülkeleri yıllık zirve toplantılarında kararlar alıyor.

Grup üyesi ülkeler sırayla, bir yıllığına grubun dönem başkanı oluyor.

News ID 1921124

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