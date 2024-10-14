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15 Eki 2024 00:16

İran'dan Siyonist Rejim'e "Cebaliye Kampı" tepkisi

İran'dan Siyonist Rejim'e "Cebaliye Kampı" tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "Cebaliye kampında aç ve masum insanların yemek sırasındayken katledilmesi, İsrail rejiminin vahşetinin başka bir göstergesidir." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, paylaşıtığı bir yazıda "Bugün sabahın erken saatlerinde işgalci rejim yeni bir suç işledi. Cebaliye kampında yemek sırasındaki aç ve masum insanların katledilmesi, İsrail rejiminin vahşetinin başka bir göstergesidir." ifadesini kullandu.

Bekai, bu katliamın kesinlikle bir savaş suçu olduğunu ancak Gazze'de 12 aydır süregelen soykırımın bir parçası olduğunu ifade ederek, işgalci rejimin cezasız kalmasını garanti altına alan destekçilerin ve savunucuların da bu rejimin suç ortağı olarak hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

News ID 1920975

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