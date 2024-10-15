İran'dan Avrupa ülkelerine uçuşlar iptal edildi

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, "AB'nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde , İran Air, Mahan Air ve Saha Airlines hava yolu şirketlerine yönelik yaptırım kararı sonrasında, İran Air, iniş izni alamayacağı nedeniyle Avrupa ülkelerine uçuşlarını iptal etmiştir." dedi.

AB, İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) ve füze transferi yapıldığı gerekçesiyle İran'da hava yolu şirketleri dahil bazı kişi ve kuruluşlara dün yaptırım kararı almıştı.

İngiltere de aynı gün İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füzeli operasyonu nedeniyle İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım kararları açıklamıştı.