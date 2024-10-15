Macaristan'ın Tahran Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürüten Macaristan'ın Tahran Büyükeliçisi Giola Peto, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macaristan Büyükelçisi'nin AB'nin İran'a karşı yeni yaptırım kararı alması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

AB'nin yeni yaptırım kararının ''kabul edilemez'' olarak değerlendirildiği açıklamada, Tahran’ın güçlü protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.

Macaristan Büyükelçisinin de Tahran'ın tutumunu ülkesine ileteceğini belirttiği aktarıldı.

Avrupa Birliği, İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) ve füze transferi yapıldığı gerekçesiyle İran'da hava yolu şirketleri dahil bazı kişi ve kuruluşlara dün yaptırım kararı almıştı.