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16 Eki 2024 10:49

İran ve Fransa dışişleri bakanları görüştü

İran ve Fransa dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot arasında dün akşam bir telefon görüşmesi yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot dün akşam telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Irakçi, bölgedeki gelişmlerin ele alındığı bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurması gerektiğini vurgulayarak, Siyonist rejimin bölgede yeni maceralarına karşı uyardı.

Mültecilerin içinde bulunduğu vahim duruma dikkati çeken Irakçi, Siyonist rejimin yarattığı engellerin kaldırılması ve mültecilere uluslararası insani yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.

News ID 1921014

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