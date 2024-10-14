Dışişleri Bakanı Irakçi, Irak ziyaretini değerlendirdi

Irak ziyaretini tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi sosyal medya İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda Pazar günü Iraklı yetkililerle yaptığı görüşmelerini değerledirdi.

Değerlendirme raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Üçüncü bölge turunda ilk olarak Bağdat'ı ziyaret ettik. Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein ile bir araya geldik.

Siyonist rejimin Lübnan ve Gazze’ye yönelik saldırı ve soykırımların nedeniyle bölgedeki tehlikeli durumu görüştük. Ayrıca İran’ın bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik sorumlu yaklaşımını da açıkladım ve Batı Asya'daki güvenlik durumunun kötüleşmesinin önlemek yolunu Siyonist rejimin derhal durdurulması gerektiğini olduğunu söyledim.

Diplomasi, Siyonist rejimin tüm bölgenin barış, istikrar ve güvenliğine yönelik tehlikeli tehditleriyle başa çıkmak için bölgedeki tüm ülkelerin ve uluslararası kuruluşların kapasitelerini harekete geçirmek amacıyla aktif olarak sahadadır."

Geçtiğimiz hafta Katar’ı, Suudi Arabistan’ı ve Irak’ı ziyaret eden Irakçi resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a gitti.

